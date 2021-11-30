Стокгольм, , 12:45 — REGNUM Несколько минут назад в риксдаге новоизбранный премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон проинформировала парламентариев и граждан страны о политическом курсе нового правительства. О внешнеполитическом направлении работы кабинета министров под руководством Андерссон 30 ноября сообщил телеканал SVT.

Флаг Швеции Anders Sikvall

«Неприсоединение к военным альянсам хорошо послужило нашей стране и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе. Швеция не будет подавать заявки на членство в НАТО», — сказала она.

«Швеция не будет оставаться пассивной, если катастрофа или агрессия застигнет любую другую страну в Северном регионе или в ЕС, и мы ожидаем, что эти страны будут действовать таким же образом, если мы сами пострадаем», — заявила премьер-министр страны.

В своей программной речи Андерссон также упомянула ситуацию на границе между Польшей и Белоруссией.

«Ситуация неприемлема. Действия Белоруссии должны сопровождаться усилением санкций», — подчеркнула министр.

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