Калуга, , 13:41 — REGNUM С января по октябрь 2021 года из Российской Федерации сотрудниками управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области были депортированы 124 иностранных гражданина, ранее осужденных за совершение преступлений и отбывших наказание. Об этом 30 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM калужском областном управления МВД России.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Иностранные граждане, осуждённые за преступления, после освобождения из мест лишения свободы, принудительно высылаются в страну гражданской принадлежности. Иностранцам, подвергнутым депортации за пределы Российской Федерации, в дальнейшем запрещен въезд на её территорию на срок от пяти лет. Часть из них не смогут вернуться в Россию никогда.

С начала 2021 года полицией в Калужской области было принято 136 решений о депортации. 113 решений касались иностранцев, которые освободились из мест лишения свободы и получили негативные характеристики от ФСИН России. Ещё 23 мигранта были признаны силовыми структурами угрозой нацбезопасности. они также подлежат высылке из страны.

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