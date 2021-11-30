Калуга, 30 ноября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. С января по октябрь 2021 года из Российской Федерации сотрудниками управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области были депортированы 124 иностранных гражданина, ранее осужденных за совершение преступлений и отбывших наказание. Об этом 30 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM калужском областном управления МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Иностранные граждане, осуждённые за преступления, после освобождения из мест лишения свободы, принудительно высылаются в страну гражданской принадлежности. Иностранцам, подвергнутым депортации за пределы Российской Федерации, в дальнейшем запрещен въезд на её территорию на срок от пяти лет. Часть из них не смогут вернуться в Россию никогда.

С начала 2021 года полицией в Калужской области было принято 136 решений о депортации. 113 решений касались иностранцев, которые освободились из мест лишения свободы и получили негативные характеристики от ФСИН России. Ещё 23 мигранта были признаны силовыми структурами угрозой нацбезопасности. они также подлежат высылке из страны.