Москва, 30 ноября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Соединённые Штаты с «завидным упорством педалируют религиозную тему, навешивает ярлыки на неугодные страны, в том числе и на Россию, в которых, якобы, нарушается свобода вероисповедания». Об этом, комментируя заявление госсекретаря СШАЭнтони Блинкена, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Геннадий Аскальдович.

Религии

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«Просто поражает, как США, самовольно и беззастенчиво взяв на себя функцию некого международного надзирателя, решили по своему усмотрению отрегулировать мировые религиозные дела», — подчеркнул в беседе с РИА Новости дипломат.

Аскальдович добавил, что в России нет преследований по религиозному признаку.

«Возмущает категоричная американская формулировка «вопиющие нарушения свободы вероисповедания». Приходится вновь и вновь повторять, что в России нет преследований по религиозному признаку, нет заключённых, которых даже с натяжкой можно было бы причислить к «узникам совести», — констатировал посол.

Он также напомнил, что в российском правосудии наказание определяется в зависимости «от факта и тяжести административного проступка и уголовного преступления».

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«Безусловно, очередной американский выпад, вписываясь в ряд других недружественных акций США в отношении нашей страны, не останется без нашего внимания. Будем разоблачать американское стремление использовать религиозный фактор для реализации своих внешнеполитических амбиций. Пример грубого американского давления — это не наш путь», — заключил Аскальдович.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия входит в число стран, которые отличаются «систематическим и вопиющим нарушением религиозных свобод». Он считает, что РФ не соответствует нормам, прописанным в Акте о религиозных свободах, принятом в США в 1993 году.

В черный список по уровню религиозной свободы также вошли, в частности, Китай, Мьянма, Иран, КНДР, Пакистан, Саудовская Аравия, Куба, Эритрея, Таджикистан и Туркмения.