Уфа, , 12:41 — REGNUM Мужчина упал в шестиметровый колодец в Башкирии. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Колодец Tookapic

Спасатели г. Дюртюли получили информацию о том, что в колодец, расположенный около частного дома по ул. В. Чкалова, упал мужчина.

Прибыв на место происшествия, сотрудники спасательного ведомства установили, что мужчина устанавливал бетонные кольца, в какой-то момент у него закружилась голова и он упал на дно шестиметрового колодца.

Спасатели подняли мужчину на поверхность при помощи специальной лебедки и передали медицинским работникам.

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