Ялта, Крым, , 12:38 — REGNUM Бывший врио заместителя начальника следственного отдела управления МВД России по Ялте признан виновным в получении взятки в размере более 100 тыс. долларов США. Решение по уголовному делу вынес Ялтинский городской суд, сообщили 30 ноября в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Взятка ru.torange.biz

Как установлено судом и следствием, бывший высокопоставленный сотрудник полиции получил через посредника — адвоката — взятку в размере 100 тыс. долларов США, деньги предназначались за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела по фактам мошеннических действий с земельными участками в Ялте. Также установлено, что еще двух посредников он получил взятки на общую сумму более 400 тыс. рублей за назначение почерковедческих экспертиз и вынесение решений об отказе в возбуждении уголовных дел.

Полицейского и адвоката задержали при передаче сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Суд приговорил бывшего сотрудника полиции к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 77 млн рублей. Также осуждённый на десять лет лишён права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах власти и местного самоуправления. Приговор в законную силу не вступил.