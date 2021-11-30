Митровица, Сербия, 30 ноября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Два человека получили ранения в ходе перестрелки, которая в ночь на 30 ноября произошла в одном из кафе Косовской Митровицы. Пострадавшие находятся на лечении в больнице в северной Митровице, их состояние стабильное. Об этом телеканалу РТС заявил пресс-секретарь полиции Бранислав Радович.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

По словам Радовича, поздно вечером в одном из кафе в северной части города сначала подрались две группы молодых людей, а потом один из них открыл стрельбу и ранил двух человек в ноги.

Во время драки в кафе находилось несколько десятков людей, которые в панике стали покидать заведение. Полиция расследует причины возникновения ссоры.

Напомним, что ранее в северной Митровице так называемая специальная полиция сепаратистского Косово ранила одного серба, который участвовал в акции протеста против ее вторжения на север края.