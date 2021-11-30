30 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили требование китайской компании, чтобы Украина компенсировала ей $4,5 млрд из-за потерь в качестве инвестора украинского предприятия «Мотор-Сич».

Светлана Рыбина, , 15:20 — REGNUM Информация о том, что китайская компания Beijing Skyrizon намерена истребовать с Украины выплаты компенсации в размере $4,5 млрд в Арбитражном суде в Гааге за убытки, понесённые фирмой в качестве инвестора украинского предприятия «Мотор-Сич», стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 30 ноября в социальной сети Facebook.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»

«Очередной пападос Украины! Снимайте кастрюли и думайте, как разрулить ситуацию! С Китаем шутки плохи! Так они ещё и дружат с «агрессором»! Виновники, ховайтесь! Бизнес не удался!» — пишет Людмила К.

Многие пользователи пришли к выводу, что требования китайской компании справедливы, ведь украинское руководство своей безрассудной внешней политикой ударило не только по национальному бизнесу, но и по тем, кто решил вложиться в Украину своими деньгами.

«Чего и следовало бы ожидать. Сначала продали китайцам свой заводик, а теперь его загубили. С такой практикой ни один инвестор на Украину не сунется. Как они собираются свою экономику поднимать — неясно», — отмечает Маргарита В.

«Мотор-Сич» Mixabest

Некоторые комментаторы отмечают, что на Украине развернулась настоящая торговая война между США и Китаем, слабые проявления которой мы можем наблюдать в событиях вокруг «Мотор Сич».

«Так американцы, видимо, сказали, чтобы украинцы ни в коем разе не выдали китайцам ракетно-космические технологии! Сами пусть думают. Там моторы делают не только для тяжёлых самолётов, а и для тяжёлых межконтинентальных ракет. В Китае думали, наверное, под соусом инвестиций технологии выведать, а их вычислили и вычистили оттуда. Конечно, в результате этого Пекин остался крайне недоволен», — поделился своим мнением Виталий Ч.

Часть людей считает, что даже после решения суда в пользу китайской компании у Киева не появятся такие огромные деньги, поэтому ожидать от Украины выполнения своих обязательств Китаю не стоит.

«А на что расчёт? Украина — международный банкрот, возврат денег вряд ли состоится. Там не привыкли возвращать долги. Вспомните $3 млрд, которые Россия, по сути, подарила Украине», — напоминает Олег К.

Нашлись и те, кто убежден, что при большом желании Китай мог бы купить Украину со всеми потрохами.

«За такие деньги китайский инвестор мог бы всю Украину взять в аренду лет на десять и неплохо на этом заработать», — предполагает Андрей Л.

Ряд пользователей указывает на то, что Китай часто добивается своего, потому что международный вес этого государства крайне высок.

«Тут вам не здесь! С Китаем не забалуешь! Это Россия при Януковиче отдала $3 млрд и тишина, а китайцы своё заберут, ещё и с процентиками», — указывает Яковлев В.

Зал заседаний в Арбитражном суде в Гааге Lybil

«Китайцы через суд вернут то, что им положено, или заберут земли. Опыт у них уже есть. Китай — страшная сила, хоть с первого взгляда так не кажется. О чём думали украинцы, когда с ними дело заводили?» — задаётся вопросом Berkinbay B.

Напомним, 29 ноября пресс-служба китайской компании Beijing Skyrizon сообщила о том, что структура намерена истребовать с Украины выплаты компенсации в размере $4,5 млрд в Арбитражном суде в Гааге за убытки, понесённые компанией в качестве инвестора украинского предприятия «Мотор-Сич».