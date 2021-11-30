Запорожье, Украина, 30 ноября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Второй энергоблок Запорожской АЭС при проведении испытаний после планового ремонта отключился от сети из-за срабатывания электрической защиты. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба АЭС.

DENAMAX Запорожская АЭС

«В 05:47 (06:47 мск) 30 ноября 2021 года после завершения планового среднего ремонта энергоблок №2 Запорожской АЭС подключили к энергосистеме. Проводились работы по набору мощности. В 07:47 (08:47 мск) действием электрической защиты при проведении электрических испытаний энергоблок №2 Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время группа инженерной поддержки выясняет причины срабатывания защиты и добавляется, что на данный момент работают пять энергоблоков Запорожской АЭС и замечаний к работе основного оборудования для энергоблоков и персонала нет.

Кроме этого, уточняется, что радиационный фон в районе расположения и в санитарно-защитной зоне АЭС не изменился и соответствует естественному.

Отметим, Запорожская АЭС является наиболее крупным энергетическим объектом, как на Украине, так и в Европе. Ее установленная мощность составляет 6000 МВт.