Москва, 30 ноября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Для американской экономики совершенно невыгодно наращивать добычу нефти так, чтобы превзойти Россию и Саудовскую Аравию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал высказывание бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Америка всего за год могла бы так нарастить объемы нефтедобычи, что обогнала бы по этому показателю и Россию, и Саудовскую Аравию вместе взятых.

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«США не обладают потенциалом для наращивания добычи нефти до более чем 1,1 млрд тонн год, тем более за столь короткий временной интервал. Это невозможно технологически и абсолютно неоправданно с позиций экономики, как отраслевой, так и национальной. Так что подобное заявление можно отнести к риторике потенциального кандидата в президенты США в ожидании нового электорального цикла, — сказал Понкратов. — США не входят в первую десятку стран мира, наиболее обеспеченных запасами и ресурсами нефти. Кроме того, значительная часть запасов американской нефти относится к категории трудноизвлекаемых».

При этом эксперт уточнил, что решение о существенном росте добычи любого полезного ископаемого принимается исходя из прогнозов баланса мировых спроса и предложения на грядущие десятилетия и прогноза ожидаемых уровней цен. И если принять во внимание такие факты, как замедление темпов роста мировой экономики, в том числе национальных экономик Китая и Индии, усиление зеленой повестки и экологической риторики, развитие возобновляемых источников энергии, влияние пандемии, то выяснится, что фундаментальных предпосылок для положительной динамики спроса и цены на нефть нет.

«При росте предложения США мы увидим заметный избыток нефти на мировом рынке и сопутствующее снижение цен, которое будет уже невозможно сбалансировать новой сделкой ОПЕК+», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Трампа, США могли бы превзойти по объёму нефтедобычи Россию и Саудовскую Аравию вместе взятых, если бы он остался у власти ещё хотя бы год.