Тула, , 12:30 — REGNUM Метеопредупреждение из-за сильного ветра объявлено на территории Тульской области 30 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ураган Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 11:00 до 21:00 30 ноября в регионе прогнозируется усиление юго-западного ветра с порывами 20−25 м/с.

Спасатели призывают жителей соблюдать меры осторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода в последние дни ноября накрыла несколько регионов Юга и Центра России — мощный ураган пронёсся по Крымскому полуострову, ухудшения погоды ждут в Сочи, в Адыгее ветер сорвал линии электропередачи, в Воронежской области также прогнозировался сильный ветер.