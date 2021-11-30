Москва, , 12:29 — REGNUM Начало 2022 года не предвещает ничего хорошего для российских «кредитоманов». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал опасения Банка России по поводу роста долговой нагрузки населения.

Кредиты 401(K) 2012

«Несмотря на рост процентных ставок и ужесточение требований к банкам со стороны ЦБ РФ по необеспеченным потребительским кредитам темпы потребительского кредитования в 2021 году снова превысят 20% в годовом выражении. При этом номинальная заработная плата в среднем вырастет в этом году только процентов на десять. Общая сумма долга населения перед кредитными организациями превысила 24 трлн рублей, а средняя сумма долга по потребительскому кредиту на одного экономически активного жителя РФ перевалила за отметку 300 тыс. руб. При этом сумма размещенных депозитов физических лиц в банках составляет 32,9 трлн рублей. То есть баланс более чем положительный. Однако странной выглядит склонность банков к выдаче необеспеченных потребительских кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой, когда выплаты по кредиту превышают 70% персонального или даже семейного дохода», — сказал Ордов.

По его словам, риск в статистике роста долговой нагрузки населения заключается в феномене moral hazard, когда банки, столкнувшись с неплатежеспособностью заемщика, не хотят списывать кредит, не ожидаемый к возврату, а готовы пролонгировать его на более длительный срок.

«И в 2021 году резко выросло количество кредитов населению со сроком более трех лет. В итоге нарастает риск утраты финансовой стабильности в среднесрочной перспективе, — пояснил Ордов. — Начало 2022 года не предвещает ничего хорошего для «кредитоманов» — рост процентной ставки, торможение экономики и роста реальных доходов, количественное ограничение кредитования со стороны ЦБ РФ. Возможно, что мы столкнемся с ужесточением требований со стороны банков к кредиторам и условиям кредитования, так как в условиях ограничений банки будет менее склонны к риску, а монополизация приводит к росту стоимости соответствующих услуг. Как следствие, ЦБ РФ сможет уже в 2022 году спровоцировать финансовую нестабильность на фоне экономической турбулентности, списав все «шишки» на кредитные пузыри, которые совсем не страшные при растущей экономике, доходах, уровне и качестве жизни граждан».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, он в настоящее время «принимает активные меры для снижения рисков перегрева».