Уфа, , 12:32 — REGNUM Ветер с порывами до 21 метра в секунду ожидается в Башкирии. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Ветер

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Сообщается, что 1 декабря в республике ожидается гололед, порывы ветра могут достигать 21 метра в секунду, на дорогах гололедица.

Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до — 7 °C, днем может потеплеть до +5°С. На автотрассах ожидается ухудшение видимости в осадках до одного километра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ночью 1 декабря в регионе ожидается снег с дождем, который может переходить в дождь, местами может произойти отложение мокрого снега на деревьях и проводах.