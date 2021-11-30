Кострома, , 12:31 — REGNUM Воспитанникам детских садов, школ, учреждений профессионального и дополнительного образования Костромской области будут рассказывать про трудовой подвиг земляков в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает департамент образования и науки региона.

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Программы краеведческого модуля будут дополнены пособиями по литературе, настольными играми, раскрасками и азбукой для детсадовцев. Кроме этого, в регионе создадут отдельное пособие на тему звания «Город трудовой доблести», присвоенного Костроме в текущем году.

По данным профильного департамента, за введение регионального компонента в образовательные программы высказались 98% учителей, 88% родителей и 83% учеников.

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