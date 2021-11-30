Кишинёв, 30 ноября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Кишинёве тем, кто согласится привиться от COVID-19, будут выдавать талоны на питание в пунктах общепита. Об этом сообщил журналистам мэр столицы Молдавии Ион Чебан.

Страница Ирины Строкиновой в Facebook Пункт вакцинации

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Он сообщил, что акция начнёт действовать в декабре. С владельцами ресторанов и кафе есть соответствующая договоренность. Талоны будут давать тем, кто привьётся в передвижном пункте вакцинации, размещенном в автобусе.

Чебан также напомнил, что в Молдавии начали прививать третьей дозой прививки от COVID-19. На неё могут претендовать те, кто привился более полугода назад.

Стоит отметить, что в Молдавии, по последним данным, полностью привились от COVID-19 более 900 тыс. человек, что составляет около 36% населения страны. С сентября в республике наблюдается спад темпов вакцинации.