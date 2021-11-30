Джакарта, 30 ноября 2021, 12:26 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что запасов риса в стране хватит до конца 2021 года, сообщает Kompas.

Джоко Видодо
Джоко Видодо
Kremlin.ru

Глава государства заверил, что до конца этого года правительство не будет импортировать рис.

По словам президента, производство риса в провинции Восточная Ява в настоящее время достигает 5,7 тонны.

Правительство Индонезии продолжает стремиться к повышению урожайности риса. Один из способов сделать это — строительство дамб.

Как сообщало ИА REGNUM, министр религии Индонезии признал, что не получал никакой информации от правительства Саудовской Аравии относительно совершения хаджа в 2022 году.

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