Джакарта, 30 ноября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что запасов риса в стране хватит до конца 2021 года, сообщает Kompas.

Kremlin.ru Джоко Видодо

Глава государства заверил, что до конца этого года правительство не будет импортировать рис.

По словам президента, производство риса в провинции Восточная Ява в настоящее время достигает 5,7 тонны.

Правительство Индонезии продолжает стремиться к повышению урожайности риса. Один из способов сделать это — строительство дамб.

Как сообщало ИА REGNUM, министр религии Индонезии признал, что не получал никакой информации от правительства Саудовской Аравии относительно совершения хаджа в 2022 году.