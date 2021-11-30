Санкт-Петербург, , 12:32 — REGNUM Главная новогодняя ель Петербурга, которую установят на Дворцовой площади, обойдется городскому бюджету в 5,5 млн рублей. Об этом 30 ноября сообщил председатель комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт‑Петербурга Владимир Рябовол, передает корреспондент ИА REGNUM.

Новогодняя ель на Дворцовой площади (архивное фото) Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам чиновника, в этом году на оформление города к Новому году Смольный потратит 480 млн рублей, из них 150 млн рублей будут направлены на реализацию новых проектов. Что касается новогодней ели, которая, как и в прошлом году, по желанию горожан, будет привезена из леса, то она обойдется городскому бюджету в 5,5 млн рублей вместо 10 млн рублей, потраченных в 2020 году.

«Наша предполагаемая красавица размещается вблизи дороги и не потребует привлечение сверхтяжелой техники, которая будет необходима для перевозки и доставки к дороге», — пояснил чиновник, уточнив, что на цену доставки живой ели в центр города влияет месторасположение дерева, и чем оно глубже в лесу, тем выше стоимость выполнения работ.

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