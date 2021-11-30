Москва, , 12:22 — REGNUM Затея «Саммита за демократию», организуемого администрацией президента США Джо Байдена, вызывает множество вопросов, заявил 30 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед участниками программы «Диалог во имя будущего — 2021» Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас президент (США Джо) Байден созывает саммит демократий. Абсолютно волюнтаристски определил список из 110 стран, я не буду на этом подробно останавливаться, наверняка, вы этот список видели, он вызывает огромное количество вопросов, как и сама затея саммита демократий, что подразумевает право Соединённых Штатов, самоприсвоенное право Вашингтона определять, кто демократии, кто нет», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация США запланировала на 9 и 10 декабря проведение международной встречи на уровне глав государств, которая получила название «Саммит за демократию». В качестве ключевых тем для переговоров названы «защита от авторитаризма», «борьба с коррупцией» и «содействие уважению прав человека».

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