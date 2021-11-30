Москва, 30 ноября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Запланированный на 30 ноября выход в открытый космос американских астронавтов с борта Международной космической станции (МКС) отменён. Об этом сообщил представитель российского Центра управления полетами (ЦУП).

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Как пояснили в NASA, причиной для такого решения стала угроза попадания в астронавтов космического мусора.

«29 ноября NASA получило уведомление о пролёте космического мусора рядом с МКС. Из-за отсутствия возможности в полной мере оценить опасность, которую этот мусор может представлять для астронавтов, специалисты приняли решение отложить выход до тех пор, пока не будет собрано больше данных», — говорится в сообщении агентства.

https://twitter.com/Space_Station/status/1465561652754063360

Напомним, ранее планировалась, что двое американских астронавтов выйдут в открытый космос с борта МКС 30 ноября. Они должны были заменить вышедшую из строя антенну на поверхности станции.

В настоящее время на станции находятся семь человек, в том числе космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября к ним присоединились американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн, Кайл Бэррон и астронавта Европейского космического агентства Маттиас Маурер, которые прибыли на МКС на борту корабля Crew Dragon американской компании SpaceX.