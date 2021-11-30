Москва, 1 декабря, 2021, 01:00 — ИА Регнум. Новые требования к противогололедным материалам, применяемым в населенных пунктах по всей России, начнут действовать в предстоящий зимний сезон. Они предусмотрены национальным стандартом (ГОСТ Р 58 427), разработанным в 2020 году в качестве ориентира для дорожных служб и производителей. Об этом ИА REGNUM заявила руководитель аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

«Нормативный акт обобщил лучший мировой и российский опыт. Он создан специалистами Ассоциации зимнего содержания автомобильных дорог совместно с экспертами дорожных, медицинских и сельскохозяйственных институтов, а также с учетом пожеланий экологических организаций, дорожных служб многих городов России», — отметила эксперт.

Национальный стандарт предусматривает обязательный входной контроль поставляемых материалов как со стороны производителя/поставщика, так и заказчика/потребителя. Влияние на окружающую среду реагентов должно быть в обязательном порядке проверено в ходе государственной экологической экспертизы федерального уровня. Без соответствующего заключения производителей реагентов просто не допустят к участию в тендерах.

По словам Климентовой, нормативный акт ограничил содержание мелких частиц в составе ПГМ (песка, крошки и т.п.), которые создают опасную пыль. Как показали исследования в Северо-Западном государственном медицинском университете, дорожный смёт, состоящий из песко-соляных смесей, токсичен и опасен для человека. Поэтому по рекомендации гигиенистов и РосдорНИИ в ГОСТ были ужесточены требования к фрикционным материалам: снижена допустимая доля мелких частиц, которые пылят и забивают механизмы спецтехники, а также уменьшен максимальный размер крупных частиц, нередко становящихся причиной шрапнели из-под колес машин, разбитых стекол и сколов на корпусах автомобилей.

Кроме того, теперь в России ужесточены требования и к коррозионной активности противогололедных реагентов. «За основу были взяты отраслевые дорожные нормы для мостовых сооружений, где прописаны более жесткие требования к распределяемым там материалам. Теперь они не должны воздействовать на металл сильнее, чем водопроводная вода», — пояснила Климентова.

Ассоциацией совместно с Инновационным центром текстильной и легкой промышленности было проведено исследование, по результатам которого определено влияние разных солей на обувную кожу. Поэтому в ГОСТ также появилась норма, предусматривающая необходимость проверки материалов, предназначенных для обработки пешеходных зон, с точки зрения их воздействия на обувь. Это должно предотвратить попадание на тротуары откровенно агрессивных средств.

Еще одним важным моментом, закрепленным в нормативном акте, стало требование по проверке реагентов на наличие аллергенов. И хотя современные реагенты, как правило, состоят из солей, которые не испаряются, не проникают в кожу и не вызывают аллергии, такие заключения теперь обязательны для любого противогололедного материала.

«Мы убеждены, что выполнение требований нового стандарта позволит минимизировать в городах пыль и грязь, образующиеся после использования песка и некачественных реагентов, а также обезопасить человека, животных и окружающую среду», — добавила Анна Климентова.