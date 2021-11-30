Тбилиси, 30 ноября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Грузии обеспокоились сообщением о введении в России квот на экспорт пшеницы. Статью на эту тему опубликовало издание «Табула», затем запостившее ее на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«В России, которая является для Грузии крупнейшим экспортером пшеницы, цена на пшеницу достигла исторического максимума, а урожай ниже ожидавшегося, растет налог на экспорт, а с 2022 года вводятся ограничения на экспорт пшеницы», — говорится в посте издания «Табула», которое одновременно сообщает своим читателям, что доля России в импорте пшеницы составляет 99%.

Большую часть читателей «Табулы» эта информация встревожила, но были и те, кто воспринял ее иронично и даже предложил свою версию причин происходящего в России и выход для Грузии.

«А почему они (правительство Грузии) закупают у России? Русские сами пшеницу завозят из Канады», — возмутилась М.К.

«Они (российские власти) специально уничтожают урожай, чтобы в 2022 году был голод, фермерам платят деньги, чтобы те не продавали пшеницу», — высказалась Н.К.

«Наши (правительство Грузии) продали земли индусам, арабам, иранцам. Ведь могли бы посеять пшеницу?! Но (далее слово написано с опечатками, суть непонятна) никого не устраивало, потому что в этом случае денег бы не сделали. И еще обвиняют нас, что мы, грузины, лентяи. Вы всё отобрали у народа», — обратилась к грузинским властям Е.Д.

«А сколько раньше пшеницы выращивал грузинский народ! Людей целенаправленно и насильно заставляют не сеять пшеницу бизнесмены-мафиози. Столько земель пустует, никто за ними не ухаживает. Скоро грузинский народ вообще без хлеба останется. С Украиной коц-банда (так именуют нынешнюю власть, аббревиатура «коц» — от грузинского названия правящей партии «К-артули Оц-неба») отношения испортила. А сейчас будем полностью зависеть от России и ждать, когда Путин совсем перекроет источник», — возмутилась Т.М.

«Сейчас нам всем придет конец. Пшеничная мука до 130 лари подорожает, если вообще будет (на рынке)», — предсказал К. А.

«При желании в Грузии можно столько пшеницы вырастить, чтобы и других прокормить. Но этого целенаправленно не делают», — заметила З.А.

«Для двух третей населения Грузии хлеб вообще вреден», — иронично отметил М.П.

А пользовательница М.К., исходя из заголовка публикации, поинтересовалась, кому принадлежит тот 1% в экспорте пшеницы в Грузию, если остальные 99% приходятся на Россию.

«А что, в Грузии выращивать пшеницу нельзя?» — вступила в беседу Т.П.

«Пусть завозят (пшеницу) с Украины. В чем проблема?» — предложил свой выход Т.Г.