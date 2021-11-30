Прага, , 12:21 — REGNUM России и НАТО необходимо стремиться к возвращению за стол переговоров. Такое мнение 30 ноября выразил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в интервью газете Mladá fronta DNES.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нашей (НАТО) главной целью должно быть снижение напряженности в регионе Восточной Европы. Россия должна была бы отказаться от ненужных провокаций. Это будет тяжело, но одновременно мы должны стремиться вернуться за стол переговоров и к восстановлению диалога», — сказал он.

Также Кулганек отметил, что, как он считает, в настоящее время мяч находится на стороне России и добавил, что, по его мнению, НАТО открыто для диалога с Москвой. При этом глава МИД Чехии заявил, что заседание Совета Россия — НАТО не проводилось в течение двух с половиной лет якобы по инициативе российской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс намерен предотвратить любую «агрессию России», являются хамством.