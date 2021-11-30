Ульяновск, , 12:20 — REGNUM В Ульяновской области задержан мужчина, которого подозревают в нападении на охранника санатория. Об этом сообщает УМВД по региону.

Разбирательства начались после сообщения о ранении охранника одного из санаториев Ульяновского района. Правоохранители предварительно установили, что 14 ноября 2021 года в санаторий пришёл пьяный мужчина, которому сделал замечание охранник. Следствие полагает, что это спровоцировало ссору, во время которой злоумышленник достал нож и ранил оппонента.

На основании судебно-медицинской экспертизы и других материалов дела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»).

По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый житель одного из посёлков Ульяновской области. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Железнодорожном районе Ульяновска произошло нападение с ножом на местного жителя. Следствие считает причастным к преступлению знакомого пострадавшего, а причиной мог стать звонок их общей знакомой.

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