Москва, 30 ноября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Пока что данных о тяжести течения болезни при заражении новым вариантом коронавируса «Омикрон» нет. Об этом 30 ноября заявил инфекционист Евгений Тимаков на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

«Мы пока не знаем тяжесть течения от этого вируса. Тяжёлые исходы, летальные исходы — это не сиюминутные состояния. Это состояния отсроченные в две-три недели», — заявил Тимаков.

«Вирус у нас появился где-то только 11 ноября, были первые данные. И вот на днях, мы знаем, вирус официально признан и отнесён к категории требующих внимание. То есть вирус действительно может вызвать рост заболеваемости, и это скорее всего будет», — указал он.

Ранее профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ выдвинул гипотезу о том, что в Японии, вероятно «самоликвидировался» вариант «Дельта» коронавируса. Если летом в стране ежесуточно заболевали по 26 тыс. японцев, то сейчас — около 200 человек.