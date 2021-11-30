Когда «Омикрон» отразится на уровне заболеваемости?
Москва, 30 ноября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Пока что данных о тяжести течения болезни при заражении новым вариантом коронавируса «Омикрон» нет. Об этом 30 ноября заявил инфекционист Евгений Тимаков на телеканале «Россия 24».
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«Мы пока не знаем тяжесть течения от этого вируса. Тяжёлые исходы, летальные исходы — это не сиюминутные состояния. Это состояния отсроченные в две-три недели», — заявил Тимаков.
«Вирус у нас появился где-то только 11 ноября, были первые данные. И вот на днях, мы знаем, вирус официально признан и отнесён к категории требующих внимание. То есть вирус действительно может вызвать рост заболеваемости, и это скорее всего будет», — указал он.
Ранее профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ выдвинул гипотезу о том, что в Японии, вероятно «самоликвидировался» вариант «Дельта» коронавируса. Если летом в стране ежесуточно заболевали по 26 тыс. японцев, то сейчас — около 200 человек.