Кишинёв, , 12:18 — REGNUM Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу и председатель Европейского парламента Давид Сассоли подписали в Кишинёве меморандум во взаимопонимании между законодательными органами. Об этом сообщает пресс-служба молдавского парламента.

Молдавия. Выбор © ИА REGNUM

«Европейский парламент всегда был и остаётся с Республикой Молдова, и, главное, с нашими гражданами — факт, за который мы чрезвычайно благодарны», — сказал после подписания документа Гросу.

Она также назвал заключение меморандума «доказательством дружбы» со стороны Евросоюза. Спикер молдавского парламента выразил надежду, что дружба с Молдавией будет только радовать ЕС.

По мнению Гросу, новые рамки сотрудничества парламентов создают дополнительные возможности для граждан.

Напомним, президентом Молдавии с декабря 2020 года стала гражданка Румынии Майя Санду, которая является убеждённой сторонницей прозападного пути для республики. В июле 2021 года на выборах в молдавский парламент победила пропрезидентская партия «Действие и солидарность».