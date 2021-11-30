Уфа, , 12:20 — REGNUM Приговор в отношении экс-министра земельных и имущественных отношений Башкирии, который был осужден за превышение должностных полномочий, вступил в законную силу 30 ноября. Об этом сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на объединённую пресс-службу судов республики.

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«Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РБ рассмотрела апелляционную жалобу защитника и оставила приговор без изменений», — сообщает издание.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Кировский районный суд г. Уфы признал 49-летнего фигуранта уголовного дела виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Помимо этого, подсудимого лишили права занимать муниципальные и государственные должности сроком на два года.

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