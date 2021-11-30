Москва, 30 ноября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Через полмесяца учёные смогут дать первую оценку опасности нового варианта коронавируса «Омикрон». Об этом 30 ноября заявил инфекционист Евгений Тимаков на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Окончательные данные по этому вирусу, по тому, как действует наш иммунитет, иммунитет тех, кто вакцинирован, тех, кто перенёс болезнь, кто переболел штаммом «Дельта», к примеру, как активность наших антител зависит на этого вируса — мы это узнаем через полторы-две недели», — заявил Тимаков.

Ранее профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ выдвинул гипотезу о том, что в Японии, вероятно «самоликвидировался» вариант «Дельта» коронавируса. Если летом в стране ежесуточно заболевали по 26 тыс. японцев, то сейчас — около 200 человек.