Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM Общественный транспорт Петербурга не будет работать в новогоднюю ночь. Об этом 30 ноября предупредил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга Александр Ситов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Троллейбус в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам Ситова, из-за эпидемиологической ситуации в городе на Неве не планируется проведение масштабного праздника на Дворцовой площади в ночь с 31 декабря на 1 января. Поэтому необходимости в дополнительном общественном транспорте нет.

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«Круглосуточной работы метро не будет в новогоднюю ночь. График будет абсолютно таким же, как и в выходные дни. Мы не планируем увеличение транспорта на новогоднюю ночь», — предупредил петербуржцев и гостей города чиновник Смольного.

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