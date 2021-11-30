Омск, 30 ноября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Омске завершился процесс по делу о хищении чужого имущества в крупном размере и его последующей легализации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Омской области, перед судом предстал участник группы, который долгое время скрывался от правосудия.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Чемодан с деньгами

По данным ведомства, группа с использованием ряда противозаконным схем похитила деньги «Страховой инвестиционной компании», которая занималась страхованием гражданской ответственности застройщиков. В частности, они списывали средства со счетов компании под видом предоставления займов сторонним организациям, выплаты дивидендов и так далее.

«В результате незаконных действий подсудимого и иных лиц было похищено около 585 миллионов рублей, которые впоследствии были легализованы путём перевода на счета подконтрольных организаций под видом гражданских сделок», — отметили в управлении.

При этом подсудимому удалось легализовать 350 тыс. рублей. Его соучастники ранее были осуждены, однако мужчина свою вину не признал. Тем не менее, суд признал его виновным и приговорил к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей.