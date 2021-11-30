Пермь, 30 ноября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Перми полиция задержала 33-летнего местного жителя, причастного к краже украшений из ювелирных салонов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю.

Ювелирный магазин

Тревожные сигналы о кражах поступили в полицию из ювелирных салонов, расположенных на территории Мотовилихинского и Свердловского районов города. Личность злоумышленника установлена. Мужчина задержан. Известно, что пермяк уже имеет несколько судимостей за совершение аналогичных преступлений.

По данным правоохранителей, в ювелирном салоне горожанин попросил продавца показать золотые цепочки. Отвлекая консультанта, вор незаметно снял цепь с другого планшета, положил в карман и ушел. В другом салоне мужчина украл ювелирное украшение с витрины и скрылся. Ущерб оценивается в 24 тыс. рублей.

Задержанный уже дал показания и признал свою вину. Украденное он успел продать, а вырученные деньги потратить. По факту серии краж из ювелирных салонов возбуждено уголовное дело.