Москва, , 12:11 — REGNUM Сегодня, 30 ноября, на 75-м году жизни в Северной Осетии скончался конструктор космических аппаратов, лауреат государственной премии СССР Руслан Комаев, сообщается на сайте ГТРК «Алания».

Руслан Владимирович Комаев Strf.ru

Справка:

Комаев Руслан Владимирович родился 20 июня 1947 года в селении Ногир, Республика Северная Осетия-Алания.

В 1966 году окончил Ногирскую среднюю школу с золотой медалью и поступил в Северо-Кавказский горно-металлургический институт на металлургический факультет.

В 1970 году перевёлся в Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе на факультет космических летательных аппаратов.

После окончания МАИ в 1974 г. был направлен по распределению в НПО им. С. А. Лавочкина, где проработал более 45 лет и прошёл путь от мастера до первого заместителя генерального директора.

Комаев руководил изготовлением, сборкой, испытаниями более 500 космических аппаратов, 205 из них были запущены. Награжден множеством медалей и почетных знаков,

ИА REGNUM ранее сообщало, по инициативе Руслана Комаева во Владикавказе была создана Школа космонавтики, которая носит его имя.

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