Симферополь, , 12:09 — REGNUM Две теплицы, а также кровли 12 зданий пострадали в результате урагана в Крыму 29−30 ноября. Об этом сообщил журналистам министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Садаклиев.

После урагана Bloomaround

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«12 кровель пострадали, из них пять — многоквартирные дома, шесть — это частные домовладения и один социально-значимый объект — школа в Белогорском районе», — рассказал Садаклиев «Крым 24».

Кроме того, по данным МЧС, ветер снёс две теплицы, пострадал посадочный материал.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате сильного ветра в районах Крыма упали десятки деревьев, пострадали шесть человек. Действие штормового предупреждения сохраняется и на 30 ноября — 1 декабря: по прогнозу в регионе резко похолодает, возможны снегопады.