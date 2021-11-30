Джакарта, , 12:07 — REGNUM Министр религии Индонезии признал, что не получал никакой информации от правительства Саудовской Аравии относительно совершения хаджа в 2022 году, сообщает Kompas.

Священный дом. Мекка

«Мы не получали приглашения от правительства Саудовской Аравии для обсуждения и подписания меморандума о взаимопонимании в отношении осуществления хаджа», — заявил министр религии Индонезии Якут Чолил Кумас.

Правительство Индонезии, по словам министра, уже готовится к отправке индонезийских паломников в Мекку.

Как сообщало ИА REGNUM, министр религии Индонезии заявил, что по крайней мере 18 752 индонезийских паломника готовы совершить умру, малое паломничество в Мекку, в декабре.

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