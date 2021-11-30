30 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 12:23 — REGNUM Информация, согласно которой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что его республика выступает за мир и готова стать посредником между Российской Федерацией и Украиной, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 30 ноября в социальной сети Facebook.

Эмиру – мир Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«С такими друзьями и врагов не надо», — считает Лана К.

Многие пользователи пришли к выводу, что доверять Турции в данном вопросе невозможно, потому что её лидер уже не раз заявлял о своих претензиях на российский Крым, а также ничуть не смутился, когда Турция продавала Украине свои ударные беспилотники, которые уже были применены против жителей Донбасса.

«Ага, конечно. Осталось доверить «козлу капусту». Не хватала нам ещё посредника со своим отдельным интересом», — указывает Лариса Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что России вообще не нужны никакие посредники во взаимодействии с руководством Украины, мы сами решим все вопросы.

«Ну, молодец. Как я понял, с Украиной никто разговаривать не собирается. Да и зачем, о чём? Все само произойдет, без разговоров лишних и без участия разного рода посредников. России не о чем договариваться с политической элитой в Киеве. Нам нужна вся Украина. Видимо, турецкий лидер этого пока не понял», — поделился своим мнением Андрей Л.

Встреча Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана в Турции President.gov.ua

Часть людей считает, что Эрдоган слишком высоко целится, хотя мог бы действительно помочь в урегулировании конфликта на востоке Украине. К примеру, он мог бы наладить диалог с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик, пишут граждане.

«У Эрдогана, что, своих проблем мало? Посредником в чём он может быть? У России с Украиной нет проблем и даже тем для переговоров нет, ибо все предыдущие договоренности Украина не выполнила. Да и они касались только внутренних проблем Украины. Если у Эрдогана чешется, то он может предложить себя в качестве посредника между Киевом, Донецком и Луганском. Вот в отношениях этих субъектов существуют проблемы, требующие решения. Пусть дерзает», — пишет Борис А.

Ряд пользователей указывает на то, что Эрдоган своей настырностью может, наоборот, оттолкнуть от себя российское руководство.

«Эрдоган слишком большого о себе мнения. Всё тешит себя надеждой возрождения Османской империи, не терпится ему задом о султанский трон почесаться. Теперь он в каждой бочке затычка, везде свой нос суёт. А как известно, любопытной Варваре на базаре нос оторвали. Пускай остерегается», — даёт совет Ирек У.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган Kremlin.ru

Нашлись и те, кто убеждены, что Эрдогану плевать на мир между Россией и Украиной, он преследует свои личные интересы и готов в любую минуту вставить нож в спину, кому посчитает нужным.

«Эрдоган во всей этой конфигурации не собирается выступать посредником. Он хочет забрать себе Крым! Для этого он его сначала хочет отдать Украине, а затем он сам вывалится из слабых киевских ручек прямо в лапы новому османскому султану. План, конечно, красивый, только кто же Эрдогану даст его реализовать?» — задаётся вопросом Сергей М.

Напомним, 29 ноября телеканал NTV опубликовал материал, согласно которому президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что его республика выступает за мир и готова стать посредником между «дружественной Россией» и Украиной.