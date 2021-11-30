Москва, 30 ноября 2021, 12:05 — REGNUM Депутат Госдумы КПРФ Валерий Рашкин попал в больницу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября сообщил источник в партии.
«Рашкин в больнице. Нервы», — сказал собеседник агентства.
Рашкин обвиняется в незаконной охоте в Саратовской области, туша лося была найдена в автомобиле, где находился парламентарий.
В ноябре Госдума дала согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности и на возбуждение уголовного дела.
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