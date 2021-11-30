Симферополь, 30 ноября 2021, 12:04 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на 1 декабря, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям региона.
Спасатели просят население соблюдать меры предосторожности.
Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»
Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября и в ночь на 30 ноября на Крым обрушился шторм — сильный ветер, в отдельных районах сильные дожди. Пострадали шесть человек. В Ялте затонуло судно, ещё пять судов получили повреждения. Более 20 тыс. человек остались без электроэнергии. Новый удар стихии на полуострове ожидают во второй половине дня 30 ноября.
Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму из-за урагана пострадали шесть человек