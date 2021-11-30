Москва, 30 ноября 2021, 12:03 — REGNUM Власти Украины сами провоцируют напряженность в Донбассе, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СВР заявили, что Соединенные Штаты и Великобритания искусственно раздувают истерию, дабы представить Россию виновницей всех бед, если Киев нападет на Донбасс.
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