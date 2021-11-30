Самара, 30 ноября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Женщину заподозрили в причинении тяжкого вреда здоровью своему малолетнему сыну в Самарской области. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

(сс) SeaReeds Ребенок

По версии следствия, вечером 28 ноября текущего года в г. Жигулевске фигурантка уголовного дела 2000 года рождения находилась в своей квартире с двумя детьми 2020 и 2021 годов рождения.

«На фоне неприязненных отношений, возникших из-за плача младшего сына, женщина нанесла ему несколько ударов руками по ногам и туловищу. Ребенок с многочисленными кровоподтеками был доставлен в медицинское учреждение, где ему также диагностировали закрытый перелом бедренной кости», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения ребенку тяжкого вреда здоровью. Подозреваемая задержана. Старший ребенок сейчас находится с бабушкой.

В ходе расследования данного дела так же будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов профилактики.