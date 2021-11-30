Канберра, , 12:05 — REGNUM Комиссар по вопросам дискриминации по признаку пола Кейт Дженкинс считает, что в парламенте Австралии срочно необходимо изменить гендерную структуру, чтобы привнести больше «разнообразия» в законодательный орган. Об этом она заявила в интервью телеканалу Nine News от 30 ноября.

Здание парламента Канберра, Австралия

Она отметила, что насилие, которому подвергаются женщины-депутаты, будь то сексуальные домогательства при личной встрече или онлайн-троллинг, «действительно шокирует».

«Конечно, предельно ясно, что нашим парламентариям-женщинам гораздо труднее работать на рабочем месте», — заявила Дженкинс.

«До сих у нас на рабочем месте (в парламенте — прим. ИА REGNUM) женщины не занимают большинство руководящих должностей», — добавила комиссар.