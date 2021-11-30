Вашингтон, , 12:03 — REGNUM Пентагон сосредоточится на создании новый военных баз в Австралии и на Гуаме, чтобы лучше подготовить американские вооруженные силы к противодействию Китаю. Об этом 30 ноября сообщил телеканал Nine News.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

Администрация президента Джозефа Байдена сделала противодействие Китаю своим главным направлением внешней политики, поскольку напряженность в отношениях с Пекином усилилась, особенно по вопросу о Тайване. Теперь высокопоставленные должностные лица Пентагона публично выражают обеспокоенность усилиями Китая по модернизации своих вооруженных сил.

В прошлом месяце Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, заявил, что Китай успешно испытал новую гиперзвуковую ракету.

Как пишут журналисты, усиление позиций США в Австралии произойдет путем «сокращения» численности войск и техники в других регионах мира, «чтобы обеспечить более высокую боевую готовность и активизацию деятельности» в Индо-Тихоокеанском регионе.