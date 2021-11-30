Москва, 30 ноября 2021, 11:59 — REGNUM Профильный комитет Совфеда обсудил ряд кандидатур на должности прокуроров в ряде регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября. Речь идет, в частности, о прокуроре Ивановской области.
Комитеты Совфеда поддержали кандидатуру Олега Юрасова на пост прокурора Ивановской области. Сейчас он работает и.о. прокурора Вологодской области.
Совфед обсудит кандидатуру на заседании 1 декабря. Кандидатура представлена в верхнюю палату парламента президентом РФ Владимиром Путиным.
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