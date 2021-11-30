Москва, , 11:59 — REGNUM Профильный комитет Совфеда обсудил ряд кандидатур на должности прокуроров в ряде регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября. Речь идет, в частности, о прокуроре Ивановской области.

Совет Федерации Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Комитеты Совфеда поддержали кандидатуру Олега Юрасова на пост прокурора Ивановской области. Сейчас он работает и.о. прокурора Вологодской области.

Совфед обсудит кандидатуру на заседании 1 декабря. Кандидатура представлена в верхнюю палату парламента президентом РФ Владимиром Путиным.

Читайте ранее в этом сюжете: Комитеты СФ поддержали Тимошечева на пост прокурора Вологодской области