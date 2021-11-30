Москва, 30 ноября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Профильный комитет Совфеда обсудил ряд кандидатур на должности прокуроров в ряде регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября. Речь идет, в частности, о прокуроре Ивановской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

Комитеты Совфеда поддержали кандидатуру Олега Юрасова на пост прокурора Ивановской области. Сейчас он работает и.о. прокурора Вологодской области.

Совфед обсудит кандидатуру на заседании 1 декабря. Кандидатура представлена в верхнюю палату парламента президентом РФ Владимиром Путиным.