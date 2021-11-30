Канберра, , 12:02 — REGNUM Вскоре желающие граждане Австралии смогут проверять себя на ВИЧ с помощью наборов, которые будут повсеместно продаваться в обычных аптеках. Об этом 30 ноября сообщил телеканал Nine News.

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Наборы для тестирования будут стоить 25 долларов. Они поступят в продажу с середины декабря. Первыми штатами, где будет внедрены новые тесты станут Новый Южный Уэльса и Западная Австралия.

С наступлением 2022 года и другие штаты смогут продавать тесты.

«Поскольку мы отмечаем начало недели осведомленности о проблемах, связанных с ВИЧ, это очень долгожданная новость», — заявил в комментарии телеканалу генеральный директор Австралийской федерации организаций по борьбе со СПИДом Дэррил Одоннелл.