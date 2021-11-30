Пекин, 30 ноября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Несмотря на то, что штамм коронавируса «Омикрон» может стать причиной трудностей в области профилактики и контроля, у Китая есть опыт борьбы с COVID-19 и потому в стране верят, что Олимпийские игры (ОИ) в Пекине в 2022 году пройдут успешно и гладко. Об этом 30 ноября заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

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«Что касается влияния омикрон-штамма на Олимпийские игры, я думаю, определенно возникнут трудности в области профилактики и контроля», — сказал он в ответ на вопрос о том, может ли оказать влияние на проведение зимней Олимпиады 2022 года в Пекине новая разновидность коронавируса.

«Но поскольку у Китая есть большой опыт в борьбе с COVID-19, я верю, что зимние Олимпийские игры пройдут гладко и успешно», — также добавил Лицзянь.

Отметим, зимние Олимпийские игры 2022 года будут проходить в Пекине в период с 4 по 20 февраля 2022 года.