Оренбург, 30 ноября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. ВОренбургской области прогнозируют увеличение численности саранчовых вредителей в 2022 году. Для борьбы с насекомыми в регионе имеется запас инсектицида. Об этом сообщает минсельхоз Оренбуржья.

Pixabay.com Саранча

Осеннее обследование по выявлению зимующего запаса саранчовых вредителей в приграничных с Казахстаном районах области провели на площади 18,774 тыс. га. Это составляет 32,5% от общей площади обследования. На заселенной площади 6,57 тысяч гектаров величина зимующего запаса в среднем составила 0,67 экземпляров на один квадратный метр.

Защитные мероприятия запланированы в трех муниципальных образованиях южной и центральной зон региона на общей площади 7,63 тысяч гектаров. В приграничном Соль-Илецком городском округе участки, подлежащие обработке в 2022 году, находятся далеко от границы с Казахстаном.

В министерстве подчеркнули, что оренбургский филиал Россельхозцентра давно взаимодействует с казахстанскими коллегами и регулярно обмениваются информацией о саранчовых, проводят совместные обследования в приграничье. В связи с пандемией COVID-19 в течение двух последних лет совместные обследования на приграничных территориях Оренбургской области и Казахстана не проводились, но осуществлялся обмен актами одностороннего обследования приграничных территорий с коллегами из Казахстана.

Обследование приграничной территории было проведено на площади 3,52 тысяч гектаров. В соседних областях на территории Казахстана обследовано 3,25 тысяч гектаров. В Оренбуржье средняя численность саранчовых составила 3,03 экземпляра на один квадратный метр, а в Казахстане — до 1 экземпляра на один квадратный метр.

Добавим, протяженность границы Оренбургской области с Казахстаном составляет 1876 километров. В приграничных районах, как правило, наиболее распространяется популяция саранчовых. Приграничными в Оренбуржье являются 13 районов и два города.