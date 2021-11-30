Москва, 30 ноября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и Великобритания искусственно раздувают истерию, дабы представить Россию виновницей всех бед, если Киев нападет на Донбасс. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

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Отмечается, что дипломатический корпус стран ЕС «пребывает в замешательстве», поскольку там осознают, что «американцы и британцы искусственно раздувают истерию, дабы представить Россию виновницей всех бед, если киевские авантюристы нападут на Донбасс».

«Кроме того, в государствах ЕС, которые сами сталкиваются с острыми проблемами, не хотят кормить коррумпированную украинскую власть. В Европе на сегодняшний день не усматривают перспектив превращения Украины в цивилизованного предсказуемого партнера», — сообщили в СВР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя очередную публикацию американского агентства Bloomberg о «вторжении России на Украину» подчеркнул, что «подобные заголовки — ни что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряжённости». При этом он заверил, что Россия ни для кого не представляет угрозы.

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