Москва, 30 ноября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Профильный комитет Совфеда обсудил ряд кандидатур на должности прокуроров в ряде регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября. Речь идет, в частности, о прокуроре Вологодской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

Комитеты Совфеда поддержали кандидатуру Андрея Тимошечева на пост прокурора Вологодской области. Сейчас он является первым заместителем прокурора Кемеровской области.

Совфед обсудит кандидатуру на заседании 1 декабря. Кандидатура представлена в верхнюю палату парламента президентом РФ Владимиром Путиным.