Томск, 30 ноября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Томске перед судом предстанет местная жительница, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности трёхлетнего ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, трагедия произошла 21 сентября.

Kamelot Пятиэтажка

В то утро мать троих детей вышла из квартиры, расположенной на пятом этаже, оставив без присмотра двух дочерей шести и трёх лет.

«Младшая девочка после ухода матери открыла окно на балконе, перелезла через оконный проем и упала с высоты пятого этажа на землю, получив телесные повреждения, от которых скончалась на месте», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в Ленинский районный суд Томска.