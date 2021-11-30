Сеул, 30 ноября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи предоставит Филиппинам 539 тыс. доз вакцины англо-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина AstraZeneca

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По их словам, груз должен прибыть на Филиппины 30 ноября.

В МИД Южной Кореи подчеркнули, что вакцина предоставлена в рамках глобальных усилий по борьбе с пандемией коронавируса и в целях развития дружественных отношений между Сеулом и Манилой.

Отметим, что Филиппины стали четвертой страной, которой Южная Корея предоставила вакцину. Ранее правительство Южной Кореи предоставило вакцину Вьетнаму, Таиланду и Ирану.